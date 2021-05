O secretário Christiano Pontes com os garis de Belford Roxo Diuvlgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:30

Belford Roxo - A Secretaria de Serviços Públicos de Belford Roxo promoveu neste domingo (16/05) um café da manha em homenagem ao Dia do Gari, celebrado no mesmo dia, para os profissionais que atuam no serviço de limpeza de ruas e vias do município.

Os garis receberam novos coletores e vassouras Divulgação Além do saboroso café, os garis belforroxenses receberam novos uniformes, vassouras, pás e coletores, na iniciativa do secretário municipal de Serviços Públicos, Christiano Pontes.