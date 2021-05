Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:00 | Atualizado 17/05/2021 18:21

Belford Roxo - Apesar da crise econômica, a Prefeitura de Belford Roxo iniciou 2021 contratando, através de processo seletivo, cerca de três mil profissionais da Educação. Nesta segunda-feira (17/05), 680 assinaram contrato no clube Heliópolis. Entre eles estão professores (de 1º ao 9º ano), nutricionistas, inspetores escolares e psicólogos. A rede municipal conta atualmente com 103 escolas e creches e 43.500 alunos. O município mantém em dia suas contas e os salários dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas.



Regiane Costa conseguiu uma vaga de professora II. Ela sente saudade da sala de aula Rafael Barreto / PMBR

Além do prefeito e da deputada Daniela do Waguinho, secretários e vereadores prestigiaram a cerimônia de assinatura de contrato Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, lembrou que o Brasil tem mais de 20 milhões de desempregados e, mesmo com a pandemia e a crise mundial, Belford Roxo conseguiu contratar três mil profissionais de educação. "Estamos construindo e reformando escolas, pois acreditamos que a educação é o futuro do Brasil. Quando assumi o primeiro mandato, em 2017, as escolas estavam em péssimo estado. A situação hoje mudou e temos ótimas unidades de ensino. Os professores e todo o pessoal contratado estão tendo a chance de nos ajudar nesta transformação. Fizemos em quatro anos o que os outros governos não fizeram em 30", arrematou o prefeito, destacando o trabalho da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, que buscam recursos com os governos federal e estadual para o município.O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, acentuou que de 2017 para cá a Educação de Belford Roxo mudou para melhor. Ele lembrou que muitas escolas não tinham condições de receber alunos e professores. "Estava tudo precário com carência de professores, alunos sem material e uniforme, além da falta constante de merenda. Conseguimos equacionar todas as questões e fechamos o ciclo com a contratação de quase três mil profissionais de Educação. Fico feliz em verificar que o município progrediu muito", avaliou Denis Macedo.Pedagoga e professora, a deputada federal Daniela do Waguinho destacou sua paixão pela Educação. A parlamentar, que integra a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, frisou que Belford Roxo tem avançado em diversas áreas, destacadamente na Educação. "Estou acompanhando a transformação, pois em Brasília busco recursos para o município. Já consegui mais quatro ônibus escolares. Belford Roxo tem excelentes profissionais e a Educação é um belo exemplo. O momento é de união para avançarmos mais ainda. Os novos contratados vão reforçar o time da Educação, que está trabalhando muito bem", arrematou.A professora Regiane Costa, 39 anos, está ansiosa para assumir o cargo. Formada há 18 anos, ela destaca que o processo seletivo foi uma porta de emprego que se abriu em plena pandemia. "É uma oportunidade que recebi e vou me dedicar para ensinar e formar cidadãos. A pandemia atrapalha, mas empenho não faltará para mantermos nossa educação em um bom patamar", concluiu. "Graças a Deus consegui a vaga e vou me dedicar ao máximo. Estou com saudade das crianças nas salas de aula", completou a professora Maria Cristina da Silva, 54.Participaram também do evento a secretária municipal de Administração, Elisabete Maria de Oliveira Souza; a chefe de gabinete do prefeito Waguinho, Renata Almeida; e os vereadores Nuna (líder de governo), Matheus Igual a Você, Igo Menezes, Regina do Valtinho e Ribeiro.