Cães e gatos poderão ser vacinados DIVULGAÇÃO / PMBR

Gatos também foram vacinados nesta segunda-feira (17/05) Divulgação / PMBR



Cooperativa - Estrada da Ligação, lt 4, qd A, Wona;



UBS Rosa de Sá Lourenço da Silva - Rua Albano, s/n, Campo do Rondão, Parque Fluminense;



Associação do Parque São José - Rua da Providência, lt 2, qd 5, loja A, Parque São José;



O morador poderá escolher quatro pontos para vacinação Divulgação / PMBR Cras XI Terezinha Alexandrino de Oliveira - Rua Cromita, qd 1, lt 30, Wona.

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo iniciou nesta segunda-feira (17/05) a campanha de vacinação e prevenção da raiva animal. O município disponibilizou quatro pontos no município para a população belforroxense vacinarem cachorros e gatos. A idade dos animais para vacinação é a partir 3 (três) meses.

CASO DE RAIVA



Na última semana, a cidade de Duque de Caxias registrou um caso de raiva animal, com a morte de um cachorro, que residia no limite entre o solo caxiense e Belford Roxo. O município belforrroxense foi notificado do caso. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), junto com o Superintendente de Vigilância Sanitária, João Paulo Souza, e o Departamento de Controle de Zoonoses iniciaram a ação de bloqueio do foco de raiva animal.

A prefeitura montou um posto de vacinação próximo da Estrada do China contra raiva nos dias 14 e 15 de maio, sendo vacinados 1.070 cães e gatos contra raiva. A vacinação se estenderá nos próximos dias com objetivo de imunizar o maior número de animais contra raiva e manter o município de Belford Roxo livre da raiva.

RAIVA ANIMAL



A raiva é uma doença transmissível que atinge mamíferos como cães, gatos, bois, cavalos, macacos, morcegos e também o homem. É causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central, levando à morte após pouco tempo de evolução. A transmissão da raiva ocorre quando a saliva do animal infectada entra em contato com pele ou mucosa por meio de mordida, arranhão ou lambedura do animal. Os sintomas da raiva variam conforme a espécie, quando acomete animais carnívoros, eles se tornam agressivos e, quando ocorre em animais herbívoros as manifestações são de paralisia. Em caso de agressão por animal, deve-se procurar o serviço de saúde mais próximo.