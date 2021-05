As equipes atuaram sob a coordenação do Subsecretário de Segurança, Jesiel Siqueira, e do Comandante da Guarda Municipal, GCM Marcelo Ferraz Divulgação

Publicado 18/05/2021 18:52

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo, através das equipes da Guarda Civil Municipal, da Coordenadoria de Trânsito e da Ordem Pública, realizaram nesta terça-feira (18/05) uma operação de controle urbano na Rua José Marques, no Centro.

No local, as equipes fiscalizaram diversos veículos estacionados e abandonados na via que estavam servindo como abrigo para moradores de rua, local de esconderijos para marginais que cometem pequenos furtos na região e esconder drogas.

As equipes atuaram sob a coordenação do Subsecretário de Segurança, Jesiel Siqueira, e do Comandante da Guarda Municipal, GCM Marcelo Ferraz. Quatro carros foram apreendidos como resultado da apuração das diversas denúncias verificadas.