Secretário Bruno Dauaire (D) explica a Marcio Canella, Daniela do Waguinho e ao prefeito Waguinho como será o Restaurante do Povo Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:36 | Atualizado 21/05/2021 16:27





Marcelo Canella, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Marcio Canella, Bruno Dauaire, Brenda Carneiro e Cristiane Guedes conheceram o espaço do Restaurante do Povo Rafael Barreto / PMBR



No espaço da antiga DHBF será construído o Restaurante Popular Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - Belford Roxo ganhará nos próximos dias um Restaurante Popular. A iniciativa é fruto de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Belford Roxo. A unidade, situada em uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados na Avenida Floripes Rocha, 42, centro (antigo prédio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense – DHBF), oferecerá, inicialmente, almoço a R$ 1 real e café da manhã a R$ 0,50 centavos. A previsão é que cerca de duas mil refeições sejam vendidas no local. A novidade é que haverá também uma sopa que será a janta. A previsão de inauguração é para o segundo semestre deste ano.A indicação para a construção do Restaurante Popular no município é de autoria do deputado estadual Marcio Canella (MDB). Nesta sexta-feira (21/05), o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, fez uma visita técnica ao local.Durante a visita com o prefeito Waguinho (MDB), a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), o deputado estadual Marcio Canella, a secretária de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda carneiro e o vice-prefeito Marcelo Canella; Bruno Dauaire explicou que, além do Restaurante do Povo, a área poderá ganhar ainda uma Faetec, um Núcleo de Desaparecidos, um Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC) e um Centro Especializado de Atendimento à Mulher.

“Estamos passando por um momento difícil e o Restaurante do Povo diminui o impacto da fome causado pela pandemia. Essa parceria com a Prefeitura é fundamental para que o restaurante ajude a milhares de pessoas”, concluiu Bruno, destacando que a ideia de uma Faetec no local é para formar mão de obra para o restaurante.







Sonho antigo dos moradores







O deputado Márcio Canella destacou que o Restaurante do Povo é um sonho antigo dos moradores de Belford Roxo. O parlamentar acentuou que levou a proposta ao governador Cláudio castro, que imediatamente abraçou a ideia. “O restaurante é uma conquista da população, que poderá tomar café da manhã, almoçar e jantar por um preço bem acessível. Fico feliz por ver esta iniciativa se materializando”, finalizou.



Na avaliação do prefeito Waguinho, o Restaurante Popular é uma conquista em tempo de pandemia. Ele salientou que a população está em dificuldade com o aumento do desemprego. “As pessoas terão agora, em Belford Roxo, um local para se alimentar por um preço baixo. Essa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado é fundamental para ajudar à população neste momento tão difícil”, arrematou Waguinho, destacando o empenho do deputado estadual Marcio Canella e da deputada federal Daniela do Waguinho para a implantação do Restaurante do Povo.



Ex-secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, a deputada federal Daniela do Waguinho frisou que o ideal é que a obra inicie logo e seja concluída o mais rápido possível. “Estou muito feliz em saber que Belford Roxo terá um Restaurante do Povo. Neste momento complicado, é fundamental que ajudemos à população, que teve que mudar a rotina com a pandemia, pois muitas famílias perderam o emprego e o poder de compra. Alimentação é algo sério. Em Belford Roxo será vacina no braço e comida no prato”, frisou a parlamentar.