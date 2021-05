Três armas, uma réplica e munições foram apreendidas com a ocorrência sendo registrada na 54ª DP Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 13:10

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) em ação de patrulhamento, no início da noite deste sábado (22/05), apreenderam no bairro Babi, três pistolas, um simulacro/arma(réplica), além de munições.



Os agentes não informaram se houveram prisões na operação. A ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.