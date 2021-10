Guilherme Carvalho destacou que o concurso é importante para os candidatos a Papai Noel - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 20/10/2021 15:25 | Atualizado 20/10/2021 15:30

Belford Roxo - Faltando pouco mais de dois meses para o Natal, a Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária de Belford Roxo abriu um concurso para escolher o Melhor Papai Noel do município. O objetivo é valorizar a cultura regional e descobrir novos talentos para inseri-los em uma renda de empreendedorismo. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 12 de novembro. Um dos requisitos é ser maior de 18 anos. O vencedor ganhará um contrato de trabalho de um mês como Papai Noel no Shopping Market Center (Carrefour) de Belford Roxo.

O secretário municipal de Trabalho, Sérgio Lins, e o candidato a Papai Noel Guilherme Carvalho Rafael Barreto / PMBR

Os segundo e terceiro lugares receberão, respectivamente, um voucher de R$ 500 e de R$ 300 para gastar no comércio de Belford Roxo, em lojas que ainda serão definidas pelos organizadores do concurso.De acordo com as normas do concurso, cada participante ficará responsável pela sua roupagem necessária à elaboração da sua apresentação durante a seleção, que será realizada na própria Secretaria, e à final do concurso, bem como a utilizá-la durante todo o processo.Durante as apresentações, os participantes terão que mostrar criatividade, pois uma equipe de julgadores irá escolher os 10 selecionados que irão para a final. Essa etapa será no dia 19 de novembro. Já a finalíssima será em 26 de novembro, a partir das 15h, na praça de alimentação do shopping Market Center (Carrefour). “Cada critério receberá nota entre 5 e 10 pontos. Os dez melhores que somarem o maior número de pontos irão para a finalíssima”, resumiu o secretário Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins.O vigilante Guilherme Carvalho Banny, 43 anos, viu no concurso uma oportunidade de fazer uma grana para o Natal. Desempregado, ele contou que já teve experiência de trabalhar como Papai Noel. “Mas não foi algo profissional. Era mais em festas particulares. Estou animado com esta oportunidade que a Prefeitura de Belford Roxo está proporcionando a todos que trabalham como Papai Noel”, finalizou, enquanto fazia a inscrição.Cabe destacar que é de responsabilidade do participante providenciar a confecção de sua roupagem e maquiagem que serão utilizadas em todas as etapas do concurso. É vedada a participação de funcionários da Prefeitura de Belford Roxo e de prestadores de serviços no concurso.Para se inscrever, o candidato deve comparecer à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, que fica à Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.305 (ao lado da Casa e Vídeo) munido de documentos pessoais. O horário de atendimento é das 9h às 17h.