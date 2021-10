Os bandidos anunciaram o assalto aos pedestres na Rua Itaié - Reprodução

Publicado 19/10/2021 18:14 | Atualizado 19/10/2021 18:47

Belford Roxo - Câmeras de segurança flagraram na noite da última sexta-feira (15/10), um criminoso invadindo uma casa e roubando uma televisão, no Centro de Belford Roxo. Na imagens, é possível observar três homens armados desembarcando de um carro na Rua Itaié, no bairro das Graças, ao lado da Faculdade UNIABEU, e anunciando o assalto aos pedestres que estavam no local. Confira o vídeo abaixo:

Dois assaltantes saem e vão para a parte traseira do veículo, enquanto o motorista vê o proprietário de uma das residências correndo para dentro de casa e segue atrás. No vídeo, percebe-se o bandido entrando na casa e, minutos depois, saindo com uma televisão. Toda ação levou apenas um minuto.