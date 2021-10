Os policiais do Operação Segurança Presente de Belford Roxo com a réplica da pistola apreendida - Divulgação

Os policiais do Operação Segurança Presente de Belford Roxo com a réplica da pistola apreendidaDivulgação

Publicado 19/10/2021 18:38 | Atualizado 19/10/2021 18:45

Belford Roxo - Policiais militares do programa Operação Segurança Presente de Belford Roxo, prenderam na noite do último domingo (17/10), três homens que tinham roubado dois veículos no município. De acordo com os agentes, uma vítima informou aos policiais que havia acabado de ser assaltada, os criminosos levaram seu veículo modelo HB20.

Na busca pelos suspeitos, os agentes encontraram os bandidos roubando um outro veículo, um Toyota Etios. Os assaltantes tentaram fugir, mas foram capturados pelo policiais militares do 39º BPM, que integram o Operação Segurança Presente de Belford Roxo.



Com o trio, foi apreendido uma réplica de pistola. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).