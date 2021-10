A professora Jaqueline Cruz comandará as aulas de pilates na Vila Olímpica - Divulgação

Publicado 18/10/2021 23:01 | Atualizado 18/10/2021 23:02

Belford Roxo – A Vila Olímpica de Belford Roxo promove gratuitamente nesta terça-feira (19/10), às 8h, no bairro Nova Piam, o Aulão de Mat Pilates e Ginástica Aeróbica em comemoração ao Dia dos Professores e para alertar sobre a importância do autoexame das mamas, em alusão do Outubro Rosa.

“Essa é mais uma iniciativa com o apoio do prefeito Waguinho (PSL), através da Secretaria de Esporte e Lazer, que visa beneficiar a nossa população. É importante que todas as mulheres se previnam contra o câncer de mama, e nós como educadores temos que alertá-las sobre o perigo dessa doença, que se descoberta no início facilita a cura. Vamos aproveitar a atividade também, para comemorar o dia dos professores com todos os alunos presentes”, disse os professores da Vila Olímpica, Jaqueline Cruz e Luiz Eduardo Rodrigues (Tuiuiu).



Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é um dos grandes causadores de óbitos no Brasil. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade aos que são diagnosticados com a patologia.



Durante o mês de Outubro, diversas instituições abordam o tema para encorajar e alertar as mulheres a realizarem os exames e, também, ressaltar que o câncer de mama pode acometer os homens. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, o tratamento pode ser providencial evitando complicações e até a morte.

Toda comunidade poderá participar gratuitamente do aulão e das palestras, que serão realizadas durante o evento, em uma área coberta, obedecendo aos protocolos da OMS contra a pandemia do Covid-19.



A Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n, no bairro Nova Piam.