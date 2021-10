Belford Roxo

Prefeito visita creche, USF em Santa Amélia e anuncia obras para o bairro Interlândia, em Belford Roxo

Waguinho aproveitou para brincar com as crianças e conversar com os professores. Em seguida, visitou a UBS Jeferson da Silva Rezende, ao lado da creche

Publicado 15/10/2021 18:10 | Atualizado há 2 dias