A peça mostrou a importância da alimentação na vida das crianças - Rafael Barreto / PMBR

Mãe de quatro filhos, Aline Vieira destacou a importância da escolha dos alimentos Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Nutrir, educar, crescer. Na manhã desta sexta-feira (15/10), o setor de Segurança Alimentar do Município de Belford Roxo promoveu uma apresentação para 15 crianças de 5 aos 12 anos cadastradas no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Bom Pastor. O encontro ocorreu na sala de teatro da Estação Cidadania, no bairro Piam, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação Saudável, celebrado em 16 de outubro.A participação dos pais é necessária na qualidade de vida dos filhos. Para a dona de casa Aline Vieira, 28, mãe de 4 filhos, o desafio é diário. “Um come a cenoura, o outro já não come, outro come inhame, outro só o tomate. Nunca comem tudo igual. A partir de hoje será legal, senão eu falo que não vem ao teatro”, brinca Aline. Ela tem outro filho que não estava no evento, mas passa pelos mesmos incentivos na variedade dos ingredientes nutritivos.

Devido a correria do dia a dia, o consumo de alimentos gordurosos e com grande teor de açúcar pode ser maior do que o permitido. Por esse motivo é importante comer legumes, verduras e pratos ricos em nutrientes naturais. “Uva, cebola, tomate ela come bem. O melhor foi falar sobre a cenoura que ela gosta de comer crua, mas agora será cozida”, declara Cleonice Barbosa, 34, que estimula a variedade no cardápio e incentiva a filha de 6 anos a consumir jiló e berinjela nas refeições.



Desperdício de alimentos



O período pandêmico revela as condições precárias na alimentação de crianças e adultos. Por outro lado, há o desperdício em feiras e mercados. “É muito bom porque ela está em fase de crescimento, e não come quase nada, só batata, arroz, feijão e a mistura”, disse Simone Pereira, 48, mãe de Ketlen Cristina, 10, estudante da Escola Municipal Professora Julieta Rêgo Nascimento.



Segundo a secretária executiva de Assistência Social, Carla Fernandes, não é difícil ter uma alimentação equilibrada. “Às vezes, temos a cultura de que é muito caro se alimentar saudavelmente. E o que estamos apresentando no teatro é que o alimento saudável pode ser uma fruta, um legume ou suco. Assim surgiu a proposta de apresentar o trabalho por meio de ações lúdicas durante todo o mês de outubro”, finaliza Carla.