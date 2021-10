Deputada Daniela do Waguinho destinou emendas parlamentares para melhorias nas redes municipais de saúde - Divulgação

Deputada Daniela do Waguinho destinou emendas parlamentares para melhorias nas redes municipais de saúde Divulgação

Publicado 14/10/2021 19:26 | Atualizado 14/10/2021 19:28

Belford Roxo - Municípios do Estado do Rio de Janeiro receberam recursos para melhorias na área de saúde. Mais de R$ 6 milhões foram pagos a prefeituras, através de emendas parlamentares destinadas pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ). Estão sendo beneficiados moradores da Baixada Fluminense; regiões Norte, Noroeste, Sul Fluminense e Metropolitana.

Os recursos foram destinados para custeio, ou seja, financiar ações para melhorias na saúde, atendendo as urgências e aos pedidos das administrações municipais, representantes do Legislativo e lideranças comunitárias.

As regiões do Norte e Noroeste Fluminense receberam, juntas, R$ 2,1 milhões, com pagamentos às prefeituras de Porciúncula, Natividade, São José de Ubá, Italva, São Francisco de Itabapoana e Cardoso Moreira.

Para a Baixada Fluminense, foram destinados R$ 2.659.986,00 em recursos para os municípios de Belford Roxo, Japeri e Queimados.

Na região Serrana, as emendas pagas no valor total de R$ 400 mil contemplaram as prefeituras de Cordeiro e Macuco. Enquanto o Sul Fluminense recebeu R$ 700 mil através das prefeituras de Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira e Paty do Alferes. Já a região Metropolitana do Rio de Janeiro recebeu R$ 500 mil.

“Investimento em saúde contribui diretamente para uma melhor qualidade de vida. A população do Estado do Rio pode contar sempre comigo porque o mandato é pelo desenvolvimento de todas as regiões, ouvindo as necessidades e buscando soluções”, afirma a deputada Daniela do Waguinho.