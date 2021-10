Luizinho Andanças (no centro) ao lado do presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, e o secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes - Divulgação

Publicado 15/10/2021 00:20 | Atualizado 15/10/2021 00:26

Belford Roxo – A GRES Inocentes de Belford Roxo contratou nesta quinta-feira (14/10), para compor seu trio de intérpretes, Luizinho Andanças e Leléu, que serão a voz da agremiação, no Carnaval 2022, ao lado de Tem Tem Sampaio.

Luizinho Andanças teve passagem, pela Tuiuti, Santa Cruz, Porto da Pedra, Consulado (Florianópolis), Mocidade, Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Paulistana, Arrastão de Cascadura e Morro do Galo.



Leléu (no centro), entre o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, e o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes Divulgação

Já Leléu esteve nas seguintes agremiações: Independente da Praça da Bandeira, Rocinha, Imperatriz e Império Serrano.

Tem Tem Sampaio, iniciou sua carreira de intérprete na Inocentes, aos 14 anos e teve passagens no carro de som da Renascer de Jacarepaguá. Ele foi cantor da Escola de Belford Roxo nos seguintes anos: 2001 à 2002, 2005 à 2008 e 2020.



“Trabalhar com Leléu e Luizinho para mim é um prêmio, pois são dois amigos que chegaram para somar e com certeza vamos sacudir a Avenida com um canto forte e vibrante”, disse Tem Tem Sampaio.



No próximo ano, a Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola da Série Ouro a passar pelo Sambódromo no Sábado de Carnaval, com o enredo “A meia-noite dos tambores silênciosos", do carnavalesco Lucas Milato.

O enredo fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. É organizada anualmente no carnaval do Recife, é um rito de preservação da tradição afro-brasileira e um grito urgente pela liberdade de credo. Em pleno século XXI, o povo preto ainda encontra dificuldades de dissolver a ordem hegemônica e luta pelo seu espaço na Sociedade.