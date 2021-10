O prefeito Waguinho visitou a creche Vereadora Fátima Nunes e brincou com a criançada - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/10/2021 18:10 | Atualizado 15/10/2021 18:13

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), visitou nesta sexta-feira (15/10), o bairro Santa Amélia com vereadores, secretários e representantes da localidade. O primeiro ponto de parada foi a Creche Municipal Vereadora Fátima Nunes, onde conferiu de perto o ensino fornecido na unidade. Waguinho aproveitou para brincar com as crianças e conversar com os professores. Em seguida, visitou a UBS Jeferson da Silva Rezende, ao lado da creche.

No bairro Interlândia, Waguinho conversou com moradores e anunciou obras para a localidade Rafael Barreto /PMBR Juntamente com lideranças, o prefeito seguiu para Interlândia e lançou obras no bairro. Waguinho subiu pela rua Aracuan, seguiu para a Ajuara e finalizou na Maruí. “Faremos o pontapé inicial em dezembro com saneamento, drenagem, pavimentação, calçadas e iluminação em led. As ruas laterais também receberão melhorias. Os moradores do bairro merecem a transformação, pois aguardam há anos”, explicou Waguinho.