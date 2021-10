Nesta sexta-feira (15), empresa promoveu triagem para captar colaboradores locais - Divulgação

Publicado 15/10/2021 18:41 | Atualizado 15/10/2021 18:42

Belford Roxo - A partir de novembro, a Águas do Rio passará a ser responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto de Belford-roxo. Assim, com o intuito de valorizar a mão de obra local e fomentar emprego e renda na região, a concessionária destinou vagas aos moradores da região. A seleção aconteceu nesta sexta-feira (15/10), em parceria com a prefeitura da cidade.

Até o ano que vem, 250 belfordrroxenses farão parte da empresa. “O compromisso social da Águas do Rio é uma das mensagens primordiais que queremos passar para a população. Com a intenção de investir fortemente nas localidades onde iremos atuar, a geração de emprego e renda com foco em projetos de capacitação e seleção de moradores para vagas na empresa faz parte do nosso roteiro”, complementa o diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini.

As vagas são destinadas a diversos postos de trabalho. Apenas na Baixada Fluminense, a concessionária vai operar em nove municípios e, com o começo das operações, centenas de empregos diretos e indiretos vão ser gerados para essas regiões.

“Ficamos muito felizes em receber a Águas do Rio aqui no município de Belford Roxo, com a proposta de uma nova visão sobre a questão do saneamento básico e de entregar para a população uma água de melhor qualidade. A ação de hoje é mais uma oportunidade para que as pessoas possam ter um emprego decente e, ao mesmo tempo, contribuir para o município com uma água melhor”, reforça o Secretário do Trabalho de Belford Roxo, Sérgio Lins.