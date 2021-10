A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação

Publicado 16/10/2021 22:34 | Atualizado 16/10/2021 22:49

Belford Roxo - Policiais militares da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam na noite desta sexta-feira (15/10), na Rua Biquiba, no bairro Xavantes, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, três suspeitos acusados de participarem de um grupo de milicianos. Entre o farto material apreendido com os presos, estavam: celulares, um veículo, armas, munições, bloco de anotações e dinheiro.



Foram apreendidos armas e dinheiro na ação Divulgação

As denúncias relatavam que acontecia uma reunião entre integrantes de um grupo paramilitar. Os presos, que já estavam sendo monitorados há três meses, realizavam extorsão de moradores e comerciantes da região no momento em que foram flagrados cobrando o dinheiro ilícito.

Foram presos: Lucas Mateus Cruz da Silva, Jeferson da Costa Lima e Carlos Henrique Gonçalves da Silva, que foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo). Em seguida, eles foram levados para uma unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.



O veículo HB20 com todo o material apreendido Divulgação



• 1 veículo HB20;

• 2 pistolas calibre 9mm, com numeração raspada;

• 1 revólver calibre 38, com numeração raspada;

• 43 munições de calibre 9mm intactas;

• 6 munições calibre 38 intactas;

• 1 munição calibre 40 intacta;

• 2 coletes com capas, trazendo a inscrição “Polícia”;

• 1 cinto NA;

• 1 coturno;

• 1 calça tática;

• R$ 1.207,00, em espécie;

• 1 bloco de nota fiscal para cobrança;

• 1 Kit Roni para Glock;

