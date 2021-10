Emanuel de Souza se vacinou na praça de Areia Branca contra a Influenza - Rafael Barreto / PMBR

Emanuel de Souza se vacinou na praça de Areia Branca contra a InfluenzaRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/10/2021 16:21 | Atualizado 18/10/2021 16:24

Belford Roxo - A Campanha de Multivacinação em Belford Roxo está a todo vapor. Até o dia 29 de outubro a Secretaria de Saúde estará atualizando a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias com as doses das seguintes vacinas: BCG, hepatite B, pentavalente (combinação das vacinas difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b), pólio inativada, pólio oral, rotavírus, pneumocócica – 10 valente, meningogócica C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, varicela e hepatite A. São 27 postos de vacinação espalhados pela cidade que atuam das 8h às 17h. Para ajudar na imunização, aconteceu o Dia D no último sábado (16/10), na Praça de Areia Branca..

As irmãs Sophia e Melina aproveitaram a campanha e se vacinaram contra HPV e tétano Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário de Saúde, Christian Vieira, um dos objetivos é aumentar a cobertura vacinal e contribuir para o controle das doenças. “Muitas pessoas deixaram de levar seus filhos para atualizarem a caderneta de vacinação devido a pandemia. Essa campanha visa ajudar a essas crianças ficarem em dia com as doses e se prevenir contra doenças”, explicou. “Estamos com 27 postos de vacinação trabalhando incansavelmente para imunizar a população. Vacina salva vidas”, acrescentou o superintendente de Vigilância em Saúde Epidemiológica, Rafael Felisberto.

Atualização de cadernetas

“Além do Dia D, vamos continuar atualizando a caderneta das crianças e adolescentes até o final do mês com as vacinas que estão no Calendário Nacional de Vacinação, protegendo vidas e erradicando doenças”, destacou a diretora de imunização, Raquel Calixto. Os irmãos Gabriel e Emanuel de Souza, 8 e 9 anos, foram a Areia Branca receber suas doses da vacina contra a influenza. A mãe dos meninos Geiciane Borges de Souza, 31, optou pelo ponto de vacinação mais próximo para imunizar os filhos. “Não conseguimos atualizar as vacinas deles no período de pandemia. Então soube da campanha pela internet e aproveitei o Dia D para trazer meus filhos”, disse.

O mesmo fez a família de Lara Mattos, 4, e Rafaella Pietra, 8. Os pais Laerte Pereira, 34 e Aline Cristina, 27, levaram as filhas para tomar as vacinas pentavalente, VIP, influenza e HPV. “Fiquei sabendo da campanha pelas redes sociais e viemos conferir quais as vacinas que as meninas precisavam tomar. Apesar do medo de agulha, elas receberam as doses. Nós pais ficamos nervosos, mas é uma iniciativa importante para proteger nossos filhos das doenças”, destacou Laerte. Quem também aproveitou o Dia D para vacinar suas meninas foi a avó Ivaneide Moulin. As irmãs Melina e Sofia Moulin, 10 e 7, tomaram a vacina do HPV e antitetânica. “Minha filha viu sobre a campanha na televisão e aproveitei para vacinar elas. Estava tentando leva-las, mas com a pandemia não conseguimos. E hoje viemos seguindo todos os protocolos de segurança”, disse Ivaneide.

Veja os locais de vacinação:

Policlínica Neuza Brizola

Policlínica Santa Maria

Policlínica Heliópolis

Policlínica Itaipu

Policlínica Nova Aurora

Policlínica Parque Amorim

Policlínica Parque São José

UBS Maria de Fátima da Silva

USF I, II e III Bom pastor (Gogó da Ema)

UBS Manoel Batista Almeida Filho

UBS Jorge Tayano Dias

USF Antônio Francisco Ribeiro

UBS Professora Jacira Pinto Leal

USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco)

USF Dona Isaura

USF Sá Rêgo

USF Vila São Luiz

USF Edir Henrique Gandra

USF Bela Vista

Policlínica Parque Amorim

USF Erêrê

USF Parque Esperança

UBS Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa (Roseiral)

UBS Santa Marta

USF Maria Anésia

UBS Alfredo Alencar

USF Onofre Aniceto

UBS Antenor Paes Leme Pires