Os ataques tem acontecido na Rua AmaruíReprodução / TV Record Rio

Publicado 18/10/2021 15:47 | Atualizado 18/10/2021 15:49

Belford Roxo – Moradores de Belford Roxo andam assustados com o ataque de gaviões na Rua Amaruí, no bairro Hinterlândia. Segundo relatos de belforroxenses da região, pelo menos dez pessoas foram atacadas recentemente pelas aves, no período de um ano.



Os moradores já solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para conter os gaviões. Segundo o biólogo Paulo Maia, diretor presidente da SOS Aves e Cia, em entrevista do Programa Balanço Geral, da Rede Record RJ, os ataques são uma forma de proteção das aves para os filhotes recém-nascidos, funcionando mais como um aviso, já que sentem ameaçados com a presença dos humanos em áreas próximas aos filhotes.