As tampas de ferro estão sendo furtadas e serão substituídas por outras de cimento - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 18/10/2021 16:29 | Atualizado 18/10/2021 16:38

Belford Roxo - O registro de destruição dos bens em cidades da região metropolitana do Rio são diários. Em Belford Roxo, o secretário de Conservação, Paulo Sérgio Corrêa Luna, o Mano, registrou uma nova ocorrência de depredação do patrimônio público. As grades de ferro que ficam no chão (popularmente conhecidas como grelhas), tampas de bueiro, pontos de ônibus, bancos são roubados com frequência no calçadão e nas ruas do Centro do município. Para evitar danos maiores, a Prefeitura já está preparando a substituição de tampas de ferro por materiais de concreto.

Funcionários da Prefeitura estão preparando os locais para a troca de grelhas por peças de cimento Rafael Barreto / PMBR O roubo das grelhas no calçadão traz transtornos aos moradores do município. Foi o caso de um familiar do encarregado de transporte, Otavio Batista, 49 anos. “É muito desagradável, a minha tia na semana passada caiu em uma dessas passagens que estão abertas. É difícil evitar esses roubos, mas se tivesse uma ronda de seguranças poderia evitar, pois a maioria dos roubos ocorre quando não tem pessoas na rua”, declarou o Otávio, que há mais de 40 anos mora na cidade.

Para a comerciante Cristina Valadares, 48, o problema é antigo e exige cuidados da população, pois as pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção, podem sentir os efeitos negativos da destruição. “Os próprios moradores estão caindo dentro do bueiro. Eu já vi idosos, crianças, deficientes. Já colocamos até papelão. Acudimos um senhor que caiu bateu o rosto no chão e se machucou. Já tivemos vários acidentes aqui por causa do roubo de tampa de bueiro, eu acho isso um absurdo. E eles fazem isso de madrugada, porque durante o dia é impossível roubar”, afirmou Cristina.

Substituição de materiais

A cuidadora de idosos Giselle Gomes dos Anjos, 36, moradora do bairro Barro Vermelho entende as dificuldades dos mais idosos e ressaltou a importância da ajuda comunitária. “Eu pago os meus impostos, sou contribuinte, pois eu acredito que se cada um precisa fazer a sua parte, vai melhorar. Tem muito idoso que transita aqui por Belford Roxo. Alguns deles fazem caminhada pela manhã. Então, precisa ter tudo direitinho”, frisou Giselle.

O secretário de Conservação informou que devido aos furtos constantes o materiais de ferro serão trocados por blocos de cimento. “Já estamos substituindo as peças de ferro por outras de concreto. Na Avenida José Mariano dos Passos, em 30 dias, trocamos a mesma tampa três vezes porque foi roubada. Estamos pedindo a ajuda dos comerciantes, moradores e das pessoas que caminham no Centro para que denunciem porque esses furtos prejudicam demais à população”, finalizou Paulo Sérgio Correa Luna.