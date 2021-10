Wagner Matheus explicou a importância de se preencher a ficha de notificação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/10/2021 17:20 | Atualizado 19/10/2021 17:24

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (19/10) a 3ª Capacitação de Notificação relacionado ao trabalho. Após passar com o conteúdo pelas Unidades de Pronto Atendimentos (UPA) do Lote XV e do Bom Pastor, o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador esteve orientando enfermeiros, técnicos de enfermagem e o administrativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O diretor do Departamento de Atenção e Saúde ao Trabalhador, Wagner Matheus, que também é engenheiro civil e de segurança do trabalho, explicou como funciona a capacitação. “Nossa intenção é capacitar todos os profissionais de saúde quanto às fichas de notificações relacionadas ao trabalho que são divididas em duas: acidentes com material biológico e acidente de trabalho grave. A partir delas, recursos são destinados para ações dentro do município. Muitas das vezes não recebíamos esse recurso porque os profissionais não eram capacitados para fazer as notificações. Hoje estamos 100% prontos para receber”, informou Matheus.

Aproveitando a capacitação, a diretora de Cuidados Nutricionais, Amanda Miranda, falou sobre a importância de uma boa alimentação para o desempenho no trabalho. “Com a correria diária deixamos a alimentação de lado. Mas é importante se alimentar e hidratar de maneira correta, pois assim o profissional fica mais atento em seu trabalho e executa melhor suas funções. Além de que prevenimos e evitamos algumas doenças aumentando a proteção do sistema imunológico”, explicou Amanda.

De acordo com o diretor de Urgência, Emergência do Samu (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência), André Ronaldo de Oliveira, o efetivo da unidade conta com enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, além de seis viaturas, sendo cinco básicas e uma UTI móvel. “A capacitação serve para ajudar na notificação de acidentes relacionados ao trabalho, tanto profissionais quanto os populares”, resumiu.