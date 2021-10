A identificação da vítima ainda não foi revelada. Moradores da região contaram que ele já trabalhou no moto-táxi - Reprodução

Publicado 21/10/2021 19:42 | Atualizado 21/10/2021 19:46

Belford Roxo - Um homem, conhecido como Max, foi morto com tiros na cabeça na noite desta quarta-feira (20/10), na região de Bela Vista, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo.

Uma imagem da vítima assassinada foi tirada minutos antes. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e policiais civis foram acionados para o local, confirmando a morte da vítima. A área foi isolada e a investigação do crime ficará a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A identificação da vítima ainda não foi confirmada. Segundo os moradores do bairro, ele já trabalhou no moto-táxi na região onde foi assassinado, e é conhecido como "Max". A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.