Maria Creuza era sedentária e melhorou dos problemas de saúde fazendo exercícios - Rafael Barreto / PMBR

Maria Creuza era sedentária e melhorou dos problemas de saúde fazendo exercíciosRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/10/2021 16:28 | Atualizado 20/10/2021 16:28

O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes (D) lembrou que o fundamental é oferecer qualidade de vida Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Ainda em alusão ao Outubro Rosa e ao Dia dos Professores (15/10), a Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, realizou nesta terça-feira (20/10), um aulão de pilates e ginástica aeróbica com os professores Tuiuiu e Jaqueline. Além disso, aconteceu uma confraternização com café da manhã e palestras com depoimentos de duas alunas que já tiveram câncer.O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, chamou a atenção para o diagnóstico precoce do câncer e dos exercícios para o bem-estar da população. “Sempre incentivamos esses tipos de eventos, pois a saúde começa aqui com qualidade de vida. Além disso, temos academias ao ar livre espalhadas em toda a cidade por determinação do prefeito Waguinho levando o esporte aos bairros. O psicológico também é trabalhado com a interação durante as aulas”, destacou.Para as palestras, as alunas Natalice dos Santos, 64 anos e Rosemere Pinto, 56, foram só elogios para a Vila Olímpica. “Não me vejo fora da vila e sem fazer as atividades. Comecei a frequentar para fazer exercícios que me ajudassem com a fisioterapia oncológica depois de um câncer de mama. Já estou há três anos. Exercícios para mim é tudo. O pessoal é maravilhoso desde a administração aos professores”, disse Natalice.