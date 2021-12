O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro - Magaiver Fernandes

O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Douglas Valle e Jaçanã RibeiroMagaiver Fernandes

Publicado 07/12/2021 17:32 | Atualizado 07/12/2021 20:04

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo participou no último sábado (04/12), na Cidade do Samba, do lançamento dos Sambas-Enredos, do Grupo Ouro da LIGA-RJ, que irão desfilar na sexta-feira e no sábado de Carnaval, em 2022. A escola da Baixada Fluminense foi a segunda a se apresentar com seus 300 componentes, cantando o seu hino “A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos”. O samba foi cantado pelos brincantes da escola e pelo público presente, mostrando ser um dos melhores do grupo.

Mestre Juninho na frente da Bateria da Inocentes de Belford Roxo Magaiver Fernandes



A Rainha de Bateria Natália Lage Magaiver Fernandes



Comissão de Frente da Inocentes de Belford Roxo Magaiver Fernandes



Passistas da Inocentes de Belford Roxo Magaiver Fernandes A bateria comandada por mestre Juninho, tendo à frente a belíssima rainha dos ritmistas, Natália Lage e o trio de cantores, Tem-Tem Sampaio, Silas Leléu e Luizinho Andanças foram um show à parte. A comissão de frente da coreógrafa e professora de dança, Juliana Frathane, recebeu muitos aplausos, assim como o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro, que mostraram segurança em seu bailado.Um grupo coreografado representando orixás fizeram performance. E passistas sambando no pé, baianas, velha-guarda, Ala de Comunidade, mostraram toda a alegria e contagiaram a todos com sua animação. Para finalizar, um show de mulheres bonitas, a rainha Letícia Guimarães, as musas Luciene Santinha, Patrícia Figueiredo e Lyandra Victoria.“Parabéns a LIGA-RJ pela brilhante ideia do lançamento dos sambas-enredo, na Cidade do Samba Joãozinho Trinta, com um mini desfile, que na verdade foi um grande evento. Uma ideia pioneira e que vai ficar na história do Carnaval Brasileiro. A estrutura montada pelo presidente Wallace Palhares e toda sua equipe foi perfeita. Queremos que o evento se repita no próximo ano com toda sua grandiosidade. Nossos desfilantes devidamente vacinados deram o tom da festa e a Inocentes brilhou. Agora vamos torcer para que a pandemia acabe e possamos colocar nossa escola na Avenida Marquês de Sapucaí. Queremos carnaval sim, mas sem coronavírus ”, disse o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.O enredo da Inocentes, para o próximo Carnaval é “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato. A agremiação será a segunda a desfilar no Sambódromo, no Sábado de Carnaval.