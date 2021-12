Policiais militares do 39º BPM foram chamados ao local e acionaram os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/12/2021 21:42 | Atualizado 20/12/2021 21:44

Belford Roxo - Um homem foi morto no início da noite deste domingo (19/12), na Praça de Heliópolis, em Belford Roxo. Segundo informações, a vítima trabalhava na região como flanelinha.



Imagens feitas por testemunhas mostram o corpo caído em uma das ruas de acesso à Praça, onde crianças brincavam no momento do assassinato.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram chamados ao local e acionaram os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que assumiu o caso.

A identidade da vítima e às causas do assassinato ainda não foram revelados.