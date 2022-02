Defesa Civil de Bom Jardim - Arquivo/ Defesa Civil BJ

Publicado 22/02/2022 18:33

A Defesa Civil de Bom Jardim divulgou um alerta à população sobre a possibilidade de pancadas de chuvas de moderadas à forte nesta terça-feira (22/02), com possível elevação dos rios.

O alerta partiu do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que monitora o nível dos rios. Em caso de emergência é orientado que as pessoas procurem um local seguro e entrem em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 e (22) 2566-2342.