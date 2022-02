Campanha - Divulgação/ Ascom PMBJ

Publicado 16/02/2022 16:34 | Atualizado 16/02/2022 16:41

As cidades da Região Serrana estão se mobilizando para ajudar Petrópolis, que foi atingida por um temporal nesta terça-feira, tendo registrado 206 milímetros de chuva em apenas 6 horas. De Bom Jardim, a vice-prefeita, Simone Capozi, gravou um vídeo colocando a estrutura do município à disposição.



“Nossa solidariedade, a solidariedade da cidade de Bom Jardim com todos os amigos e irmãos petropolitanos. Colocamos o município a disposição para ajudar e desejamos que nossas orações cheguem a todas as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil”, afirmou a vice-prefeita.





No município também está sendo realizada a arrecadação de doações para ajudar as famílias petropolitanas que estão desalojadas e desabrigadas. Estão sendo recebidos alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene, roupas de cama, água e até colchões, que serão entregues ainda nesta semana.



As doações podem ser entregues nas sedes da Defesa Civil, da Guarda Municipal, na Secretaria de Assistência Social e também nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).