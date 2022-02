Ambulância ampliará o atendimento na área operacional do Destacamento de Bom Jardim - Divulgação/ 6º GBM

Publicado 10/02/2022 15:55

BombeirosO Destacamento de Bombeiro Militar 3/6, de Bom Jardim, que faz parte do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Nova Friburgo, recebeu uma ambulância tipo básica para atendimento pré-hospitalar na sua área operacional, nesta quarta-feira (9/02).

A viatura ficará baseada no DBM 3/6 e irá compor o trem de socorro para os diversos eventos atendidos pelo 193 como colisões, incêndios e salvamentos.

A solenidade de entrega da viatura foi realizada na presença do Comandante do 6º GBM, tenente-coronel BM Claudomiro; do sub-comandante Operacional, capitão BM Eller; do comandante do DBM 3/6, capitão BM, Fábio Alexandre; do prefeito de Bom Jardim, Paulo Barros e a da vice-prefeita, Simone Capozi.