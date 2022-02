Secretaria de Educação de Bom Jardim - Divulgação

Publicado 07/02/2022 23:46

A Secretaria de Educação de Bom Jardim divulgou nesta segunda-feira (7/02) um alerta aos professores concursados da rede municipal de ensino sobre a proximidade do fim do prazo de inscrição para o curso de “Alfabetização, Leitura e Escrita”, do Governo do Estado.

Os professores das classes alfabetizadoras têm até a próxima sexta-feira (11/02) para se inscreverem, através de preenchimento dos dados na página Saberes Docentes. Somente os professores concursados poderão acessar o conteúdo do curso.