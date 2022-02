Escola Municipal Professora Iracy Monnerat de Lemos, em Bom Jardim - Ascom PMBJ

Publicado 03/02/2022 16:22 | Atualizado 03/02/2022 16:23

A Rede Municipal de Ensino no Município de Bom Jardim retornará suas atividades presenciais na próxima segunda-feira (7/02), devendo ser observadas as normas de higienização, uso de EPIs e o Plano de Retorno das Aulas Presenciais Elaborado pela Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia do Covid-19.

A Creche e Educação Infantil (pré-1 e pré-2), no mês de fevereiro do corrente ano, retornarão suas atividades presenciais no percentual de 50% de sua capacidade.

O Ensino fundamental I - anos iniciais e Ensino fundamental II - anos finais retornarão suas atividades, no percentual de 100% de sua capacidade.