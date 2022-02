Fique de olho na vacinação de sua criança - Foto: Arquivo Mais

Publicado 09/02/2022 22:58

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim continua, nesta sexta-feira (11/02), a aplicação da vacina contra a Covid-19 em todas as crianças com idade entre 5 e 11 anos. A vacinação acontece no Maravilha Clube, das 8h às 11h e das 11h30 às 15h.

Para que as crianças recebam a imunização é necessário que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis e que seja apresentada a carteira de vacinação.

No caso das crianças com comorbidade é preciso apresentar a declaração ou receituário médico (com até seis meses da data de prescrição). Para crianças com deficiência permanente são aceitos: laudo médico; cartão de gratuidade no transporte; comprovante de atendimento em centros de reabilitação; ou documento de identidade com indicação da deficiência.