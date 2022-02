Entrega do certificado que eleva à museu a Fazenda Histórica de Bom Jardim - Divulgação/ Ascom PMBJ

Publicado 11/02/2022 15:06 | Atualizado 11/02/2022 15:07

O prefeito de Bom Jardim, Paulo Barros, e a vice-prefeita, Simone Capozi, receberam das mãos do secretário Municipal de Turismo, Esporte, Cultura, Lazer e Desenvolvimento, Jackson Vogas, e da assessora de Cultura, Ana Clara Souza, o Certificado Registro de Museu, emitido pelo Governo Federal, para a Fazenda Histórica Luiz Corrêa.

A fazendo agora foi alçada à categoria de museu. Para conquistar este objetivo, o primeiro passo foi a criação da Lei Municipal 1616, no ano passado. Depois disso, foi feito o encaminhamento dos atrativos do município e suas histórias para Brasília, onde as informações foram acolhidas pelo Ministério do Turismo.

O certificado enviado para a Administração Pública tem validade até 2026, e este título servirá para dar mais visibilidade à memória da Fazenda Histórica Luiz Corrêa, propriedade que já celebrou um século da sua construção.