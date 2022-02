Último evento de Carnaval realizado em Bom Jardim, em 2020, antes da pandemia ser decretada - Arquivo/ PMBJ

Publicado 23/02/2022 22:11

Com a proximidade do período no qual celebramos o Carnaval, mesmo com o evento cancelado a Prefeitura de Bom Jardim fez uma publicação, nesta quarta-feira (23/02), reforçando as medidas a serem tomadas pelos estabelecimentos comerciais e a população em geral. No município será ponto facultativo na segunda-feira, 28, véspera do feriado de Carnaval, sendo mantidos apenas os serviços essenciais.

A primeira orientação é feita antes de apresentar os artigos do Decreto 4.160/2022, solicitando que todos usem máscaras, evitem aglomerações, higienizem bem as mãos e tomem a vacina contra a Covid-19.

Entre outras medidas, fica proibida a realização de shows, eventos e similares pelos estabelecimentos no período de Carnaval, assim como a realização de qualquer evento em locais com pouca ventilação. Em contrapartida, os estabelecimentos poderão ter apresentações de música ao vivo, desde que respeitem o limite máximo de capacidade, de 70%, o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os clientes e o atendimento de consumidores em pé.

Sobre a movimentação de pessoas esperada no período de Carnaval, o decreto também reforça a autorização da fiscalização da Postura a fim de verificar o cumprimento das medidas preventivas em vigor, Em caso de descumprimento a Guarda Municipal poderá ser acionada ou até mesmo a Polícia Militar.