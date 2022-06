Prefeito Paulo Barros e a vice-prefeita Simone Capozi , secretário de Agricultura, Alex Sandro Pedrosa Gril , secretário de Saúde do Estado, Alexande Chieppe - Divulgação

Publicado 27/06/2022 15:16

Um dos compromissos ocorreu por meio de diálogo com o secretário de Agricultura, Alex Sandro Pedrosa Grillo. Com o detentor da pasta, a administração bom-jardinense reforçou a necessidade primordial de investimento para as estradas vicinais, pelo fato de Bom Jardim depender, em algumas áreas campestres, da escoação agrícola. Além disso, é preciso pensar nos veículos que circulam nas zonas rurais, que também necessitam de boas estradas.

A segunda reunião foi com o secretário de Saúde do Estado, Alexande Chieppe. Na pauta estava o programa Cuidar Mais, que beneficiará a Santa Casa de Bom Jardim, assim como outros setores que atingem o bem-estar físico de quem depende de atendimento público. A intervenção do ex-prefeito de Bom Jardim Affonso Monnerat foi indispensável para que a agenda administrativa no Rio de Janeiro ocorresse de forma satisfatória.