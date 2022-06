Fazenda Histórica atrai turistas para Bom Jardim - Osvaldo Bueno

Fazenda Histórica atrai turistas para Bom JardimOsvaldo Bueno

Publicado 25/06/2022 18:18

A fama da Fazenda Histórica tem ultrapassado o interior do Estado do Rio. Além de ser uma boa notícia para a economia de Bom Jardim, a prefeitura mantém preservados fatos que estão ligados ao desenvolvimento da cidade, cuja expansão comercial tem forte vínculo com a produção cafeeira.



Para dar notoriedade ao que a fazenda oferece, a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Desenvolvimento Econômico recebeu turistas vindos da capital fluminense. O grupo foi recepcionado pelo secretário Jackson Vogas. A imersão no passado ditou o roteiro com o resgate de detalhes curiosos, muitos deles relacionados ao primeiro proprietário da área de notável beleza natural, Péricles Corrêa da Rocha, que, no século passado, tornou-se o primeiro prefeito do município bom-jardinense.



A marcação de vistas pode ser feita por meio do WhastsApp: 22 9 7404 9532. Outras informações podem ser obtidas pelo número: 22 2566 2236