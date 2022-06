Publicado 17/06/2022 12:50

Funcionários do órgão começaram o trabalho para adaptar a unidade de fiscalização no município. A sala, que fica próximo à Guarda Municipal, ganha outros contornos, com pintura, revisão da parte elétrica e todo investimento necessário para adequar o mobiliário e equipamentos utilizados por servidores do Departamento de Trânsito.



A parceria entre a prefeitura, Governo do Estado e Câmara Municipal foi fundamental para esta conquista. Outros serviços, brevemente, serão oferecidos à população.