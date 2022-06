A Faetec tem capacitado não somente pessoas de Bom Jardim, como de outros município, para o mercado de trabalho - Reprodução mídia social/Governo do Estado RJ

Publicado 13/06/2022 14:52

A visita é uma manifestação de apoio do governo municipal com a formação profissionalizante dos estudantes. Paulo Barros e Hudson Monnerat foram recebidos por funcionários, que lhes passaram informações sobre o núcleo escolar do município.

Atualmente, a Faetec tem treze turmas estabelecidas, com mais de 150 alunos. Novos grupos de estudos serão formados. Os cursos de Costura, Mecânica de Máquina de Costura, Inglês, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo e Agente de Apoio à Inclusão fazem parte da rotina do centro de especialização. Para mais informações, entre em contato por meio dos números 2566 3475 ou 9 88031925.