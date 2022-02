Vacina contra a covid-19 - Reprodução

Publicado 28/02/2022 09:00

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 em Bom Jardim chegou neste mês de fevereiro a 23.936, o equivalente a 89,41% da população total acima de cinco anos que compõem o público-alvo que pode receber a vacina.

De acordo com o último boletim, entre os 26.772 habitantes com mais de cinco anos, 22.516 receberam a segunda dose ou dose única, o que representa 84.10% da população com vacinação completa. Já a dose de reforço foi aplicada em 9.057 pessoas.

Com o feriado de Carnaval na terça-feira (1/03) e tendo sido decretado ponto facultativo nesta segunda-feira (28/02), a vacinação no município foi suspensa neste período. A imunização será retomada na próxima quinta-feira (3/03), das 8h às 15h, no Maravilha Clube.