Publicado 13/06/2022 14:33

Na Casa Legislativa foi apresentada uma solicitação para aquisição de uma viatura que atenda à Guarda municipal. Os vereadores bom-jardinenses também entendem como de grande valia o investimento automotor para as atividades diárias da guarnição, que se destaca pelo zelo com o trânsito, patrimônio e outras tarefas de estratégia pública.

A agenda se estendeu graças a um compromisso com o secretário Estadual de Agricultura, Alex Sandro Grillo. Com o representante da pasta, a vice-prefeita externou a preocupação com as estradas vicinais. Fez parte da conversa o apelo para que seja destinado ao município uma patrulha mecanizada.

-Fomos incluídos no lote do próximo processo licitatório para sermos atendidos em breve, comentou.