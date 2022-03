Neste sábado, 5 de março, Bom Jardim completa 129 anos. A data, que normalmente é marcada com grandes shows, desfile cívico e muita interação com a população, por causa da pandemia, será comemorada com pequenos eventos e com uma atração virtual, transmitida no canal do Youtube Cultura Viva Bom Jardim Iniciando as comemorações será realizada uma missa, no sábado, às 8h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no centro. A celebração religiosa ainda inclui um culto em ação de graças, no domingo (06/03), às 19h, na Igreja CEIFA, no distrito de Banquete.Ainda no sábado, às 10h30, acontece a abertura da exposição de Aquarela, no Galpão Cultural Margarete de Jesus e, às 18h, a live dos sonhos, com o sertanejo Hélio Moreira.