Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 02/03/2022 22:19

Depois de suspender a vacinação contra a Covid-19 durante o período de Carnaval, a Secretaria de Saúde de Bom Jardim retoma a imunização nesta quinta-feira (3/03). Estarão disponíveis as segundas doses para as crianças com idade entre 5 e 11 anos, que estiverem dentro do prazo determinado.

A vacinação acontece no Maravilha Clube, das 8h às 11h e das 11h30 às 15h. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação. No município também continuam sendo aplicadas as primeiras doses em todas as crianças entre 5 e 11 anos.

Para quem tomou a dose única da vacina Janssen estará disponível a dose de reforço. Também será aplicada a dose de reforço nas pessoas acima de 18 anos, que receberam a segunda dose há mais de quatro meses.