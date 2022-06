Comemoração dos 80 anos do Santo Antônio Futebol Clube - Matheus Spíndola

Publicado 09/06/2022 18:17

As comemorações pelas oito décadas do Santo Antonio Futebol Clube levaram os representantes da agremiação futebolística a preparar um evento à altura da importância que o esporte tem para o município de Bom Jardim.



Integrou o festejo desportivo a celebração de uma missa campal conduzida pelo Frei Arnaldo Schott, pertencente à Ordem dos Agostinianos Descalços. O religioso, antes de ingressar no seminário, passou parte da vida na comunidade de Santo Antônio, onde, anos depois, foi ordenado sacerdote.

Além das partidas entre os donos da casa e outras equipes, fizeram parte da programação uma exposição de fotos e uma atração musical.



Os torcedores ainda tiveram a oportunidade de conhecer representantes do “mundo da bola” nacionalmente conhecidos pelos vascaínos, como Sorato, Mauro Galvão, Odvan, Carlos Germano, Luizinho e Donizete.

Para o prefeito Paulo Barros, “recordar as pessoas que ajudaram a fundar o clube é de grande importância.” Além disso, o chefe do executivo bom-jardienense desejou que, no futuro, algum atleta do grupo ganhe ainda mais notoriedade na arte de jogar bola.