Biólogo Francis Leonardo e fundador da ONG S.O.S Vida Silvestre faz palestras sobre meio-ambiente em escolas de Bom Jardim. - Divulgação

Biólogo Francis Leonardo e fundador da ONG S.O.S Vida Silvestre faz palestras sobre meio-ambiente em escolas de Bom Jardim.Divulgação

Publicado 15/06/2022 22:10

Percorrer as escolas em busca de conscientização tem sido algo costumeiro para membros da secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal e o fundador da ONG S.O.S Vida Silvestre, o biólogo Francis Leonardo.



A intenção é apontar para as crianças da rede municipal de ensino que é possível ter zelo pela natureza, principalmente num momento que a biodiversidade clama por ajuda e, através de ações corriqueiras, faz-se necessário dar ênfase a um tema relevante para a atual geração e a vindoura.



Com base nisso, a escola Whasington Emerich, em Santo Antônio, recebeu integrantes do projeto "O museu vai à escola". Dezenas de alunos aproveitaram o momento interativo para absorver questões de cunho ambiental e demonstram empolgação com as informações apresentadas.