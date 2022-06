Sebrae abre inscrições para curso de emprendedorismo - Divulgação

Sebrae abre inscrições para curso de emprendedorismoDivulgação

Publicado 14/06/2022 14:18

Oficinas SEI serão promovidas pela Sala do Empreendedor de Bom Jardim em parceria com o Sebrae.

As inscrições vão até o dia 05 de julho. Compareça na Sala do Empreendedor.

Atenção: para receber o diploma o aluno deverá fazer os 3 módulos do curso!

@saladoempreendedorbj

12/07 – Como aumentar suas vendas

19/07 – Como controlar o fluxo de caixa

26/07 – Como definir o preço de venda

Local: Rua Nilo Peçanha, 360. Horário: 18 às 22h

Inscrições pelo telefone: (22)2566-3289