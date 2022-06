Vereador José Ricardo Tito em homenagem aos 80 anos do Santo Antônio Esporte Clube - Divulgação

Publicado 18/06/2022 18:37

O vereador José Ricardo Tito, nome ligado à atividade física no município, entregou aos representantes do Santo Antônio Esporte Clube uma Moção de Aplausos, pelos 80 anos da equipe esportiva na cidade.



Como de praxe, o ato ocorreu na Câmara Municipal, onde familiares dos dirigentes também compareçam. O prefeito Paulo Barros, visto no registro fotográfico, entendeu como bastante oportuna a honraria concedida pelo representante do Poder Legislativo. O chefe do executivo, que não esconde sua paixão por futebol, reitera seu desejo de muita prosperidade ao time de Santo Antônio.