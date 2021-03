Jair Bolsonaro e Braga Netto. AFP

Por iG

Publicado 29/03/2021 18:09 | Atualizado 29/03/2021 18:19

Após a demissão de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa nesta segunda-feira (29) , Braga Netto , atual chefe da Casa Civil, deve ser deslocado por Bolsonaro para a Defesa. Com isso, a atual ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, deve assumir a vaga de Braga Netto na Casa Civil. As informações são do Metrópoles.



Em nota, Azevedo e Silva agradeceu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que dedicou "total lealdade ao longo desses mais de dois anos" em que ocupou a pasta. Ele disse que sai do cargo com "a certeza de missão cumprida".



Mais cedo, Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. Ele vinha sofrendo pressão do Congresso principalmente por conta de sua atuação diplomática no combate à pandemia de Covid-19.