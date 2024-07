Juliana Perdomo tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Juliana Perdomo tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 28/07/2024 11:24 | Atualizado 28/07/2024 13:04

A influenciadora Juliana Perdomo está internada em estado grave desde sexta-feira (26) após dar à luz ao terceiro filho na cidade de Goiânia, em Goiás. Segundo a irmã dela, Tatiana Perdomo, a dona de casa teve uma descompensação respiratória e cardíaca e precisou ser entubada.

Ainda de acordo com Tatiana, Juliana foi encaminhada para a capital goiâna após o parto em Iporâ, no oeste do estado. Após exames e avaliações na tarde de sábado (27), a equipe médica afirmou a família que o diagnóstico mais provável seja uma embolia amniótica, quando o líquido da placenta cai na corrente sanguínea da mãe. O problema desencadeou uma síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), que é uma inflamação nos pulmões.

Apesar da gravidade, a irmã da influenciadora pontuou que ela segue respondendo bem ao tratamento e a situação é estável. A criança, chamada Zac, está bem e não corre qualquer risco de saúde.

"Hoje (sábado) tivemos uma melhora na parte cardíaca, mas algumas intercorrências na parte respiratória, neste momento a situação dela é estável e respondendo bem! E cremos que será cada vez melhor! Um acontecimento raríssimo, que poderia ter acontecido independente de onde ela tivesse o parto. Pedimos que as orações de todos seja para a recuperação plena dos pulmões dela!", escreveu Tatiana no Instagram.

Influenciadora e dona de casa

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Juliana Perdomo se define como uma "dona de casa que ama servir e cuidar dos seus". Ela ganhou popularidade ao postar receitas e dicas culinárias e o dia a dia ao lado do marido e dos filhos Raj e Dom.

Juliana também é irmã da empresária Mariana Perdomo, dona da rede dona de uma das maiores redes de confeitaria em Goiânia.