Atendimentos na subprefeitura da Rasa em Búzios completa seis meses

Publicado 10/09/2021 15:18

Búzios - A Subprefeitura da Rasa, bairro do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, está completando nesta semana seis (6) meses de funcionamento na localidade. Na subprefeitura funciona diariamente as secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Serviços Públicos.

Todas as quintas e sextas-feiras o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, transfere todo o atendimento do seu gabinete para a Rasa, além de abrir aa portas para receber os moradores da localidade e ouvir suas reinvindicações e bater um papo, fato aliás que acontece desde que o chefe do executivo buziano assumiu a Prefeitura e a administração municpal.

Nesses seis (6) meses foram realizados mais de 690 atendimentos na subprefeitura pelos serviços oferecidos a população através do atendimento da Ouvidoria, Balcão de Emprego e Procon.

De acordo com o chefe do executivo, esses seis meses de atendimento na Rasa, trouxeram uma aproximação maior com a população. É uma maneira de interagir e acompanhar de perto os problemas do bairro.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira também comentou os seis meses de atuação da secretaria na Rasa.

“A Secretaria de Segurança e Ordem Pública vem agradecer ao Prefeito Alexandre Martins por todo a atenção ao povo buziano em especial ao povo da Rasa. Já são seis (6) meses de atendimento na Sede da Subprefeitura. Nesse período quase setecentas pessoas foram ouvidas, várias demandas solucionadas. Governo Participativo de verdade.Quero também agradecer toda equipe da Secretaria, todos os funcionários, dos concursados aos comissionados que se mostram empenhados para termos uma cidade boa para todos.

Parabéns Prefeito e toda a sua equipe pelo carinho e respeito que todos vem demonstrando ao povo buziano', finalizou Sérgio.