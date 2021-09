Escritor Fernando Bertozzi mostra lugares em Búzios pouco explorados por turistas e exibe na TV - Fernando Bertozzi

Publicado 08/09/2021 14:48

Búzios - O município de Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil foi o destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, alcançando 83% de taxa de ocupação na rede hoteleira da cidade.

Os números, que são os maiores desde o início da pandemia, são da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), que apontam ainda uma ocupação de 81% no feriadão para a capital.

O presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel destacou que a partir do avanço do calendário de vacinação, os viajantes estão mais confiantes e que o feriadão já representa bons números para a hotelaria do estado.

Figurando em primeiro lugar na taxa de ocupação do setor hoteleiro, Búzios com 83% vem acompanhado de Cabo Frio, que registrou 82% e Arraial do Cabo com 81% de ocupação, segundo a ABIH-RJ.