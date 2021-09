Prefeito de Búzios recebe Deputada Federal Rosângela Gomes no gabinete da Rasa - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/09/2021 15:18

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, recebeu nesta quinta-feira (09) em seu gabinete na subprefeitura da Rasa a Deputada Federal Rosângela Gomes do Republicanos.

No encontro foi acertado uma emenda parlamentar com recursos destinados para a maternidade e uma retroescavadeira para o município.

De acordo com o gestor, essas emendas parlamentares são recursos do Orçamento Público que podem ser alocados por indicação de deputados estaduais, deputados federais e senadores. Normalmente os parlamentares enviam estes recursos para suas regiões de origem.

“Foi um prazer receber a deputada Rosângela Gomes em nosso gabinete na Rasa. Esses recursos irão beneficiar diretamente nossa população”, disse Alexandre.